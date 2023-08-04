Воздушная тревога вечером 4 августа: какие области под угрозой

Угроза баллистики: в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ряде восточных и южных областей вечером, 4 августа, объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 22:40 карта воздушных тревог выглядит так.
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Херсонская область;
- Донецкая область;
- Луганская область;
- Крым.
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.
"Восточные, юго-восточные регионы – угроза применения баллистики! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
23:06 Отбои по областям.
Напомним, что в пятницу, в 13:30 в большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистики.
Также масштабная тревога была объявлена около 19 часов вечера.
К слову, в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. Враг совершил дроновую атаку.