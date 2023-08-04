Воздушная тревога вечером 4 августа: какие области под угрозой

Пуск баллистических ракет. Фото: российские СМИ

В ряде восточных и южных областей вечером, 4 августа, объявлена воздушная тревога. Сообщается об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По состоянию на 22:40 карта воздушных тревог выглядит так.

Сумская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Днепропетровская область;

Запорожская область;

Херсонская область;

Донецкая область;

Луганская область;

Крым.

Карта воздушных тревог вечером 4 августа. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

"Восточные, юго-восточные регионы – угроза применения баллистики! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Сообщение о ракетной опасности

23:06 Отбои по областям.

Напомним, что в пятницу, в 13:30 в большинстве областях Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистики.

Также масштабная тревога была объявлена около 19 часов вечера.

К слову, в Киеве ночью, 3 августа, гремели громкие взрывы. Враг совершил дроновую атаку.