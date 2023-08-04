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Загроза балістики: у низці областей України оголошено повітряну тривогу

4 серпня 2023 22:42
оновлено: 23:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Повітряна тривога ввечері 4 серпня: які області під загрозою
Пуск балістичних ракет. Фото: російські ЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У низці східних та південних областей увечері, 4 серпня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Станом на 22:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. 

  • Сумська область;
  • Полтавська область;
  • Харківська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Херсонська область;
  • Донецька область;
  • Луганська область;
  • Крим. 
Карта повітряних тривог ввечері 4 серпня. Фото: alerts.in.ua
Карта повітряних тривог ввечері 4 серпня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння. 

"Східні, південно-східні регіони — загроза застосування балістики! У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні. 

Сообщение о ракетной опасности
Сообщение о ракетной опасности

23:06 Відбої по областях. 

Нагадаємо, що в п'ятницю о 13:30 у більшості областях України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Також масштабна тривога була оголошена близько 19 години вечора. 

До слова, у Києві вночі 3 серпня лунали гучні вибухи. Ворог здійснив дронову атаку. 

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