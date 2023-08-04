Повітряна тривога ввечері 4 серпня: які області під загрозою

Пуск балістичних ракет. Фото: російські ЗМІ

У низці східних та південних областей увечері, 4 серпня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Станом на 22:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Сумська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Херсонська область;

Донецька область;

Луганська область;

Крим.

Карта повітряних тривог ввечері 4 серпня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Східні, південно-східні регіони — загроза застосування балістики! У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.

Сообщение о ракетной опасности

23:06 Відбої по областях.

Нагадаємо, що в п'ятницю о 13:30 у більшості областях України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.

Також масштабна тривога була оголошена близько 19 години вечора.

До слова, у Києві вночі 3 серпня лунали гучні вибухи. Ворог здійснив дронову атаку.