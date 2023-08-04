Повітряна тривога ввечері 4 серпня: які області під загрозою

Загроза балістики: у низці областей України оголошено повітряну тривогу
У низці східних та південних областей увечері, 4 серпня, оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Станом на 22:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Херсонська область;
- Донецька область;
- Луганська область;
- Крим.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Східні, південно-східні регіони — загроза застосування балістики! У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.
23:06 Відбої по областях.
Нагадаємо, що в п'ятницю о 13:30 у більшості областях України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування балістики.
Також масштабна тривога була оголошена близько 19 години вечора.
До слова, у Києві вночі 3 серпня лунали гучні вибухи. Ворог здійснив дронову атаку.