Воздушная тревога сейчас, утром 18 мая, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы баллистики

Угроза баллистики — в каких областях Украины опасность
Воздушную тревогу в Украине сейчас, утром 18 мая, объявили в двух областях. Красные на карте воздушных тревог Днепропетровская и Запорожская области.
В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе баллистики.
Почему объявили воздушную тревогу утром 18 мая
Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 04:51, а в Днепропетровской области — в 04:52. Военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Обновлено: В 05:01 дали отбой в Запорожской области, а в 05:03 — в Днепропетровской области.
Напомним, ночью воздушная тревога раздавалась во многих областях Украины. Сначала она охватила Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области, затем распространилась на Днепропетровскую, Винницкую и Житомирскую области.
Также мы сообщали о том, что во время ночной воздушной тревоги, 18 мая, раздавались взрывы в Миргороде Полтавской области. Подробности этого обстрела пока неизвестны. Вероятно, ПВО работала по вражеским дронам.
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