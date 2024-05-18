Повітряна тривога зараз, уранці 18 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу балістики

Ракета в небі. Фото ілюстративне: defence-ua.com

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці 18 травня, оголосили у двох областях. Червоні на карті повітряних тривог Дніпропетровська і Запорізька області.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу балістики.

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Карта повітряних тривог станом на 04:52 18 травня

Чому оголосили повітряну тривогу вранці 18 травня

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 04:51, а у Дніпропетровській області — о 04:52. Військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 05:01 дали відбій у Запорізькій області, а о 05:03 — у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, уночі повітряна тривога лунала в багатьох областях України. Спочатку вона охопила Сумську, Полтавську, Харківську, Одеську, Миколаївську й Кіровоградську області, а потім поширилася на Дніпропетровську, Вінницьку та Житомирську області.

Також ми повідомляли про те, що під час нічної повітряної тривоги, 18 травня, лунали вибухи в місті Миргород Полтавської області. Подробиці цього обстрілу наразі невідомо. Імовірно, ППО працювала по ворожих дронах.