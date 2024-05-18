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Загроза балістики — в яких областях України небезпека

18 травня 2024 04:56
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уранці 18 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу балістики
Ракета в небі. Фото ілюстративне: defence-ua.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці 18 травня, оголосили у двох областях. Червоні на карті повітряних тривог Дніпропетровська і Запорізька області.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу балістики.

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Карта повітряних тривог станом на 04:52 18 травня

Чому оголосили повітряну тривогу вранці 18 травня 

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 04:51, а у Дніпропетровській області — о 04:52. Військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. 

Загроза балістики — в яких областях України небезпека - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 05:01 дали відбій у Запорізькій області, а о 05:03 — у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, уночі повітряна тривога лунала в багатьох областях України. Спочатку вона охопила Сумську, Полтавську, Харківську, Одеську, Миколаївську й Кіровоградську області, а потім поширилася на Дніпропетровську, Вінницьку та Житомирську області.

Також ми повідомляли про те, що під час нічної повітряної тривоги, 18 травня, лунали вибухи в місті Миргород Полтавської області. Подробиці цього обстрілу наразі невідомо. Імовірно, ППО працювала по ворожих дронах.

війна
повітряна тривога
ракети
небезпека
війна в Україні

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