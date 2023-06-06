Угроза с Черного моря: Гуменюк о количестве кораблей

Военный корабль в море. Фото: google

Несмотря на шторм, в Черном море продолжают вести боевое дежурство корабли оккупантов. Впрочем, ракетоносителей среди них пока нет.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Корабельная группировка продолжает нести службу, она рассредоточена и находится в районе Новороссийска. Они прячутся за полуостровом Крым, для того чтобы не быть пораженными. Никакого ракетоносителя на дежурстве нет. Такая тактика врагом уже использовалась", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила пресс-секретарь ОК "Юг", погода в море не очень способствует тому, чтобы там сейчас развертывалась широкая корабельная группировка. Впрочем, на дежурстве около 10 единиц, но они также направляются к пунктам базирования. По всей вероятности, они будут скрываться от шторма.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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