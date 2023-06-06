Загроза з Чорного моря: Гуменюк про кількість кораблів

Військовий корабель в морі. Фото: google

Попри шторм, в Чорному морі продовжують вести бойове чергування кораблі окупантів. Втім ракетоносіїв серед них наразі немає.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Корабельне угруповання продовжує нести службу, воно розосереджене й знаходиться в районі Новоросійська. Вони ховаються за півостровом Крим, для того, щоб не бути ураженими. Жодного ракетоносія на чергуванні немає. Така тактика ворогом вже використовувалась", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", погода в морі не дуже сприяє тому, щоб там зараз розгорталось широке корабельне угруповання. Втім на чергуванні близько 10 одиниць, але вони також прямують до пунктів базування. Цілком ймовірно, що вони будуть переховуватись від шторму.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

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Нагадаємо, за останні тижні ракетних та дронових атак по Україні, Росія витратила 664 ракети та ударних іранських дрони Shahed. Це означає, що вона використовує свої ракетні запаси й травневий темп зможе тримати не більше півтора-два тижні.