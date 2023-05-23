Закарпатские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили российский "Град": зрелищное видео
Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.
Об этом сообщают Оперативное командование "Запад" и Сухопутные войска.
Уничтожение российского "Града"
"В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили немного подкорректировать погоду", — говорится в сообщении ОК "Запад".
Что известно об РСЗО "Град"
БМ-21 "Град" — реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша", а также базой для других систем, в том числе 9К55 "Град-1". Максимальная дальность атаки 42 км.
Предназначена для всеобщей огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, бронетехники и небронированной техники. Дополнительно РСЗО применяется для поражения полевых укреплений, постановки минных полей, дымовых завес и радиопомех, создания очагов возгорания, освещения поля боя, ведения агитации.
Напомним, недавно в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.