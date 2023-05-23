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Закарпатские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили российский "Град": зрелищное видео

23 мая 2023 23:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Закарпатские артиллеристы двумя выстрелами уничтожили российский "Град": зрелищное видео
Уничтожение российского РСЗО "Град". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.

Об этом сообщают Оперативное командование "Запад" и Сухопутные войска.

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"В такой солнечный день град совсем неуместен, особенно российский. Поэтому закарпатские мольфары решили немного подкорректировать погоду", — говорится в сообщении ОК "Запад".

Что известно об РСЗО "Град"

БМ-21 "Град" — реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша", а также базой для других систем, в том числе 9К55 "Град-1". Максимальная дальность атаки 42 км.

Предназначена для всеобщей огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, бронетехники и небронированной техники. Дополнительно РСЗО применяется для поражения полевых укреплений, постановки минных полей, дымовых завес и радиопомех, создания очагов возгорания, освещения поля боя, ведения агитации.

Напомним, недавно в Донецкой области украинские пограничники вместе с десантниками уничтожили полевой состав оккупантов. Кроме боеприпасов также самоликвидировалось пять захватчиков.

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