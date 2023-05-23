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ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення російської артилерії, — Генштаб

23 травня 2023 08:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ встановили новий рекорд зі знищення російської артилерії, — Генштаб
Українська армія на фронті. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і особливо артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 22 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 480 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 12 бронемашин, 40 артилерійських систем, що є рекордним показником за увесь час війни повномасштабної війни, і 34 безпілотники різних типів.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 789 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 419 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 3 318 (+40) од.;
  • РСЗВ — 565 (+0) од.;
  • засобів ППО — 327 (+0) од.;
  • літаків — 309 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 295 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 864 (+34) од.;
  • крилатих ракет — 1015 (+4) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 139 (+10) од.;
  • спеціальної техніки — 433 (+6) од.
Втрати російської армії на 23 травня 2023 року
Втрати російської армії на 23 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що в травні було зафіксовано велику кількість успішно знищених артилерійських систем російської армії.

Так, 10 травня ЗСУ вивели з ладу 14 артсистем російських окупантів

11 травня було знищено 15 артилерійських систем окупаційної армії.

13 травня Сили оборони ліквідували 21 одиницю артилерійських систем РФ.

14 травня українська армія знищила 21 артсистему російських окупантів.

А 17 травня українські захисники за добу ліквідували аж 32 російські артилерійські системи.

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