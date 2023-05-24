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Запад боится пересечь "красные линии" в оружии: Волкер сказал, почему это не имеет смысла

24 мая 2023 16:00
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Запад боится передавать тяжелое оружие в Украину, чтобы не разозлить Путина
Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Фото: REUTERS
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина нуждается в более тяжелом вооружении для будущего контрнаступления . Однако США пока колеблются с передачей некоторых видов, потому что боятся пересечь "красные линии" и разозлить Путина.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью для " РБК-Украина ".

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"Красные линии" не имеют смысла

По мнению чиновника, соблюдение так называемых "красных линий" не имеет никакого смысла. Путина невозможно разозлить или спровоцировать — если бы он был способен на что-то большее, он бы это сделал.

"Я думаю, что это абсолютно неправильно. Я вообще этого не понимаю. Если бы Путин был способен на что-то большее, он бы уже это делал. Он не ждет, пока мы будем действовать. Он пытается уничтожить Украину, и его надо любой ценой остановить. Есть определенные вещи, которые мы обязаны делать", — говорит Волкер.

Какое вооружение необходимо Украине

Волкер убежден, что в Украине нужно обеспечить лучшую противовоздушную оборону, предоставить военным артиллерию большой дальности и другие виды ракет. Это позволит обивать русские войска на украинской территории, в том числе в Крыму. Также есть потребность в современных истребителях.

"Воздушная безопасность также требует внимания. Воздушное пространство над Украиной — украинское. Украине необходимы ресурсы, чтобы его охранять", сказал Волкер.

По мнению американского деятеля, особое внимание следует уделить и военно-морским силам. В частности, морской безопасности и открытия Черного моря для коммерческого судоходства. Важно не допустить, чтобы Россия закрыла морское пространство.

Напомним, ранее мы писали, что в США назвали сроки поставки истребителей F-16 в Украину. Там заявили, что на это уйдет "в лучшем случае несколько месяцев".

Добавим, руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда произойдет контрнаступление и что для этого нужно.

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