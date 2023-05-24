Захід боїться передавати важку зброю в Україну, щоб не розізлити Путіна

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер. Фото: REUTERS

Україна потребує більше важкого озброєння для майбутнього контрнаступу. Однак, США поки вагаються з передачею деяких видів, бо бояться перетнути "червоні лінії" та розізлити Путіна.

Про це заявив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтервʼю для "РБК-Україна".

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"Червоні лінії" не мають сенсу

На думку чиновника, дотримання так званих "червоних ліній" не має жодного сенсу. Путіна неможливо розізлити чи спровокувати — якби він був здатен на щось більше, то він би це вже зробив.

"Я думаю, що це абсолютно неправильно. Я взагалі цього не розумію. Якби Путін був здатен на щось більше, він би вже це робив. Він не чекає, поки ми діятимемо. Він намагається знищити Україну, і його треба будь-якою ціною зупинити. Є певні речі, які ми зобов’язані робити", — каже Волкер.

Яке озброєння необхідне Україні

Волкер переконаний, що в Україні потрібно забезпечити кращу протиповітряну оборону, надати військовим артилерію великої дальності та інші види ракет. Це дозволить відбивати російські війська на українській території, в тому числі в Криму. Також є потреба у сучасних винищувачах.

"Повітряна безпека також варта уваги. Повітряний простір над Україною — український. Україні необхідні ресурси, щоб його охороняти", — сказав Волкер.

На думку американського діяча, особливу увагу потрібно приділити і військово-морським силам. А саме, морській безпеці та відкритті Чорного моря для комерційного судноплавства. Важливо не допустити, щоб Росія закрила морський простір.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у США назвали терміни поставки винищувачів F-16 в Україну. Там заявили, що на це знадобиться "у кращому випадку кілька місяців".

Додамо, керівник ГУР Кирило Буданов розповів, коли відбудеться контрнаступ та що для цього потрібно.