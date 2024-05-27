Захід підтримує удари України по військових об'єктах Росії, — ISW

Дим підіймається у повітря внаслідок вибуху у Криму. Ілюстративне фото: REUTERS

На Заході продовжується публічне обговорення права України використовувати надану ним зброю для ударів по військових об'єктах Росії. Це відбувається на тлі спроб країни-агресорки переконати партнерів нашої країни продовжувати добровільно накладені обмеження та розколоти альянс НАТО.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни вранці 26 травня.

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Зазначається, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю The Guardian 25 травня, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії і що Захід повинен припинити постійно обмежувати свою підтримку України.

Він підкреслив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні і заявив, що Європа має покращити свою здатність "грати у гру ескалації… змушуючи Путіна ворожити".

У свою чергу, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що Україна має використовувати лише італійську зброю на території України, а канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що "немає причин" знімати обмеження Заходу на використання нашою країною західної зброї для завдання ударів по Росії.

Тим часом, голова постійного представництва України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев натякнув, що Білий дім переглядає свою політику обмеження можливості України завдавати ударів по об'єктах у Росії за допомогою зброї, наданої США, що узгоджується з Нью-Йоркською угодою.

Відтак, держсекретар США Ентоні Блінкен закликає президента США Джо Байдена зняти ці обмеження.

В ISW ж заявили, що західні обмеження на здатність України завдавати ударів по військових об'єктах у Росії створили притулок у прикордонній зоні з державою-терористкою, з якого російська авіація може завдавати плануючих бомбових та ракетних ударів по українських позиціях і де російські сили та техніка можуть вільно збиратися перед наступом.

Сікорський, крім того, каже, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. На ці слова заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв навіть пригрозив завдати удару по США.

"Російські офіційні особи, швидше за все, продовжать вимагати від Заходу дотримання довільних "червоних ліній" щодо західної підтримки України перед російськими військовими злочинами та агресією, що продовжуються, особливо в той час, коли Захід продовжує обговорювати дозвіл Україні використовувати західну зброю для завдання ударів по цілям в Росії", — йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, чому окупанти пішли в наступ раніше запланованої дати.

Також у росіян були амбітні плани, які передбачали оточення Харкова та удар на Куп'янськ. Протягом 72 годин з початку атаки росіяни мали просунутися до села Борщова, загрожуючи обласному центру обстрілами ствольною артилерією.