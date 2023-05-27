Западное оружие должно использоваться только на территории Украины, — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: google.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оружие, которое предоставляет Запад Украине, должно применяться только на ее территории. Однако лидеры стран Балтии были не столь категоричны в этом вопросе.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Комментарий Шольца

"Россия напала на Украину, поэтому Украина имеет право защищаться. Мы также поддерживаем Украину оружием. Не только Германия и США делают это, так делают многие другие страны. В то же время понятно, что поставляемое оружием должно использоваться только на территории Украины. Оно предназначено для оборонного использования на украинской земле", — отметил Шольц.

Однако лидеры стран Балтии были менее категоричны, чем немецкий канцлер, отвечая на вопрос о возможности расширения боевых действий на территорию России.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас напомнила, что согласно Уставу ООН каждая страна имеет право на самооборону. Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Украина не пытается напасть на Россию, а лишь "стремится защищать собственное государство", а премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что война не ограничивается только оккупированной территорией, иногда происходят инциденты и на территории агрессора.

Поддержка Шольца Украины

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры альянса НАТО в первую очередь обсудят на саммите конкретную поддержку Украины во время войны. Соответствующее заявление Шольц сделал во время визита в Таллинн.

Также мы сообщали, что германский канцлер Олаф Шольц сделал заявление на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии. Он уверен, что РФ не выиграет войну, а Украина после победы станет членом Европейского Союза.

Добавим, что Германия не сможет участвовать в коалиции истребителей для Украины. Бундесвер не располагает F-16 в распоряжении.