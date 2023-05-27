Західна зброя має використовуватися лише на території України, — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: google.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зброя, яку надає Захід Україні, повинна застосовуватися тільки на її території. Однак лідери країн Балтії були не такими категоричними в цьому питанні.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Коментар Шольца

"Росія напала на Україну, тому Україна має право захищатися. Ми також підтримуємо Україну зброєю. Не тільки Німеччина і США роблять це, так роблять багато інших країн. Водночас зрозуміло, що зброя, яку ми постачаємо, має використовуватися лише на території України. Вона призначена для оборонного використання на українській землі", — зазначив Шольц.

Однак лідери країн Балтії були менш категоричними, ніж німецький канцлер, відповідаючи на запитання щодо можливості розширення бойових дій на територію Росії.

Прем’єр-міністрка Естонії Кая Каллас нагадала, що згідно зі Статутом ООН кожна країна має право на самооборону. Глава уряду Латвії Кріш'яніс Каріньш підкреслив, що Україна не намагається напасти на Росію, а лише "прагне захищати власну державу", а прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що війна не обмежується лише окупованою територією, іноді стаються інциденти й на території агресора.

Підтримка Шольца України

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що лідери альянсу НАТО першочергово обговорять на саміті конкретну підтримку України під час війни. Відповідну заяву Шольц зробив під час візиту до Таллінна.

Також ми повідомляли, що німецький канцлер Олаф Шольц зробив заяву на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини. Він впевнений, що РФ не виграє війну, а Україна після перемоги стане членом Європейського Союзу.

Додамо, що Німеччина не зможе брати участі в коаліції винищувачів для України. Бундесвер не має F-16 у своєму розпорядженні.