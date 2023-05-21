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Німеччина не буде брати участь в коаліції винищувачів для України, — Шольц

21 травня 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина не буде брати участь в коаліції винищувачів для України, — Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Johanna Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Німеччина не зможе брати участі в коаліції винищувачів для України. Бундесвер не має F-16 у своєму розпорядженні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю НТВ і RTL.

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Шольц привітав план навчання українських пілотів на винищувачах F-16, попри те, скільки часу знадобиться для цієї ініціативи. Він наголосив, що Німеччина не зможе приєднатися до участі.

"Перш за все, всі знають, що ми не маємо у своєму розпорядженні таких літаків", — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини зазначив, що майбутні навчання повинні стати важливим сигналом для Росії.

Допомога від Німеччини

Шольц підкреслив, що після США Німеччина є країною, яка найбільше підтримує Україну.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно, фінансово, гуманітарно, а також за допомогою зброї", — запевнив канцлер. 

Він додав, що Німеччина не лише постачала допомогу зі своїх запасів, але й забезпечила виробництво запчастин та інших необхідних товарів.

Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.

Також ми писали, Резніков заявив, що українські льотчики чекають на початок навчання на винищувачах F-16. Ці літаки були створені для перемог над негідниками, тож зараз саме їхній час.

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