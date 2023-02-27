США и Германия хотят усилить давление на Украину, чтобы начать мирные переговоры с рф

Западные лидеры хотят усилить давление на Украину, чтобы начать мирные переговоры с рф
Западные лидеры хотят убедить Украину начать переговоры с россией. Они рассматривают такой сценарий, если ВСУ не смогут освободить оккупированные территории.
Об этом пишет издание BILD.
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США и Германия обсуждают усиление давления на Украину. Они хотят, чтобы мирные переговоры с рф начались.
На Западе считают, что у Украины есть время до осени. После этого следует вернуться за стол переговоров с россией.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пытался связаться с путиным перед полномасштабным вторжением, однако российский диктатор был не готов к разговорам.
Также мы писали, что Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что компромисс с президентом россии владимиром путиным невозможен. Глава государства также подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности.
Добавим, президент российской федерации владимир путин, по словам экс-посла США в москве Джона Салливана, не планировал переговоров до начала войны в Украине. Не изменились его планы и сейчас.