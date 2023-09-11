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Западные избиратели не простят своих лидеров, если Украина проиграет, — Зеленский

11 сентября 2023 10:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Западные избиратели не простят своих лидеров, если Украина проиграет, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский видит смену настроений среди некоторых партнеров. Он убежден, что если союзники не помогут победить в полномасштабной войне Украины, то помогут России.

Об этом он заявил в интервью The Economist.

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По словам Президента Украины, он сомневается в обещаниях некоторых западных союзников относительно заверений "быть с Украиной столько, сколько понадобится".

"У меня есть интуиция, я читаю, слышу и вижу выражение их глаз. Они говорят: мы всегда будем с вами. Однако я вижу, что он или она не здесь, не с нами", — говорит Президент.

Глава государства заявил, что сейчас плохой момент для попыток принудить Киев к переговорам с Москвой, "поскольку Путин видит то же", и Украине нужна прочная поддержка, в том числе и экономическая.

"Если вы не с Украиной, вы с Россией, а если вы не с Россией, вы с Украиной. И если партнеры не помогают нам, это значит, что они помогут России победить", — отмечает Зеленский.

По его мнению, лучший способ убедить правительства, заставить их поверить, что они на правильной стороне — подтолкнуть их через СМИ. Именно общественное мнение побудило западных политиков увеличить поставки оружия в Украину в первые дни полномасштабного вторжения, говорит Президент.

Президент Украины считает, что "люди не простят своих лидеров, если дадут Украине проиграть".

Ранее мы сообщали, что, по мнению Зеленского, Силам обороны нужно надавить на российских оккупантов на юге, и тогда они убегут с этого и других направлений на передовой. Украина плавно продвигается вперед.

Напомним, Зеленский рассказал, что 10 сентября российские оккупанты возле города Часов Яр в Донецкой области обстреляли машину иностранных волонтеров. В результате есть погибшие.

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