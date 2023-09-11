Західні виборці не пробачать своїм лідерам, якщо Україна програє, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський бачить зміну настроїв серед деяких партнерів. Він переконаний, що якщо союзники не допоможуть перемогти у повномасштабній війні Україні, то "допоможуть Росії".

Про це він заявив у інтерв'ю The Economist.

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За словами Президента України, він сумнівається в обіцянках деяких західних союзників щодо запевнень "бути з Україною стільки, скільки знадобиться".

"У мене є інтуїція, я читаю, чую і бачу вираз їхніх очей. Вони кажуть: ми завжди будемо з вами. Однак я ж бачу, що він чи вона не тут, не з нами", — каже Президент.

Голова держави заявив, що зараз поганий момент для спроб примусити Київ до переговорів із Москвою, "оскільки Путін бачить те ж саме", і Україні потрібна міцна підтримка, зокрема й економічна.

"Якщо ви не з Україною, ви з Росією, а якщо ви не з Росією, ви з Україною. І якщо партнери не допомагають нам, це означає, що вони допоможуть Росії перемогти", — наголошує Зеленський.

На його думку, найкращий спосіб переконати уряди, змусити їх повірити, що вони на правильній стороні — підштовхнути їх через засоби масової інформації. Саме громадська думка спонукала західних політиків збільшити постачання зброї до України у перші дні повномасштабного вторгнення, каже Президент.

Президент України вважає, що "люди не вибачать своїх лідерів, якщо ті дадуть Україні програти".

Раніше ми повідомляли, що, на думку Зеленського, Силам оборони потрібно натиснути на російських окупантів на півдні, і тоді вони втечуть із цього та інших напрямків на передовій. Україна плавно просувається вперед.

Нагадуємо, Зеленський розповів, що 10 вересня російські окупанти біля міста Часів Яр, що в Донецькій області, обстріляли машину іноземних волонтерів. Внаслідок цього є загиблі.