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Заколот від Пригожина: чому переговорником обрали Лукашенка

25 червня 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Заколот від Пригожина: чому переговорником обрали Лукашенка
Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У роз'язання військового перевороту Президент Володимир Путін просив втрутитись Олександра Лукашенка з певною метою. Очільник Кремля не хоче брати на себе відповідальність за все, що наобіцяли Пригожину. 

У цьому переконана прессекретарка білоруської опозиціонерики Світлани Тихановської Анна Красуліна. В ефірі телеканалу FREEДОМ вона заявила, що російські військові поважають Пригожина більше, ніж міністра оборони Сергія Шойгу. 

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Путін, очевидно, не збирається виконувати обіцяне Пригожину. Якби це було інакше, він би сам вів переговори з очільником вагнерівців.

"Путін, у якого за 200 км від Москви стояв Пригожин, озброєний до зубів, був готовий пообіцяти йому все. Просто все. Звичайно, у таких випадках зручніше обіцяти не самому, а ротом Олександра Григоровича. Чому? Тому що, по-перше, потім можна буде все звалити на нього: це обіцяв не я, це до Лукашенка питання. По-друге, Лукашенко буде старатися і справді пообіцяє навіть щобільше, що гарантував Путін", — заявила Красуліна.

Раніше ми писали, що російський бізнесмен, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Причиною Пригожин назвав небажання проливати російську кров. 

Також ми писали 24 червня, Путін назвав дії Пригожина "відступництвом" від свого народу і "ударом у спину". Він порівняв це з подіями 1917 року. В окремих регіонах РФ запроваджено режим контртерористичної операції.

Нагадаємо, Євген Пригожин повідомив, що по позиціях його найманців завдала удар російська армія. Він заявив, що йде "зупинити" міністра оборони Сергія Шойгу. 

Також уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.

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