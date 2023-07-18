Закрепляются на новых позициях: в Генштабе отчитались об успехах ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские защитники успешно закрепляются на достигнутых рубежах и уничтожают врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Как известно, украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"На направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное имели успех, закрепляются на позициях. Вместе с тем на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, однако несут значительные потери. Идут тяжелые бои.

Напомним, за последние сутки Вооруженные силы Украины уничтожили на фронтах войны около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.