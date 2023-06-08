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Оставили воду на заминированных полях: оккупанты жалуются на командование

8 июня 2023 19:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
За что оккупанты жалуются на свое командование — перехват
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты не перестают жаловаться на свое командование и беспорядок в российской армии. В этот раз украинская разведка перехватила разговор, где захватчик рассказал, что солдатам привезли воду и оставили ее на заминированных полях.

Соответствующий разговор ГУР обнародовал в соцсетях.

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Перехваченный разговор

— Новостей никаких у вас, домой не отпускают? — спрашивает жена.

— Нет, здесь другая ху*ня. Представляешь, вчера ночью привезли воду в 19 км от нас. Выгрузили между полями, а все поля заминированы, кому надо — пусть идет, — жалуется захватчик.

— Ах*еть. И как? — в шоке отвечает жена.

— Ну, и кто там ближе стоит, те пошли разобрали всю воду, а мы остались без ничего и п*зда. Сейчас пойдем где-нибудь хотя бы тухлую воду набирать, чтобы попить, — рассказывает о нехватке воды военный РФ.

— *баный в рот, п*здец, — эмоционально реагирует жена.

— Это наша *бучая российская армия, — говорит оккупант.

— Да, это же дизентерия галимая, бл*дь, совсем издеваются, — с ужасом говорить жена терориста.

— Издеваются — это не то слово, нах*й. Все два поля заминированы, а вы – идите, – грустно говорит захватчик.

— Господи, время идет и не легче, нах*й, — не подбирая слов, отвечает вторая половинка российского военного.

— Я *бал, Тамара, я больше сюда не поеду. Пусть меня в Сочи подают, куда хотят, но я больше не поеду, все, — зарекается солдат РФ.

— Да хотя бы оттуда вырваться, бл*дь, — отвечает Тамара.

Напомним, российское общество теряет доверие к власти и Минобороны. Наемники из ЧВК "Вагнер" завоевывают все большую популярность среди граждан РФ. Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор оккупанта, который подробнее рассказал об этом.

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