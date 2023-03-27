Залужный наградил "Золотым крестом" Руслана Зубарева: детали

Валерий Залужный и Руслан Зубарев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел торжественную церемонию награждения старшего солдата Руслана Зубарева, известного под псевдонимом "Хищник". За героическое отражение атаки противника на украинскую позицию в районе Сватового в феврале, Зубарев был удостоен "Золотого креста".

Об этом Залужный написал в Telegram.

Слова Залужного

Генерал Валерий Залужный отметил, что для него было почетно наградить Руслана Зубарева, старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко, почетным нагрудным знаком "Золотой крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие.

"Руслан Зубарев сумел отразить атаку численно превосходящих сил противника, проявив при этом мужество и победоносный дух в бою", — написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ выразил свою благодарность каждому, кто стоит на защите Родины против оккупантов и отдает дань уважения всем защитникам Украины.

Что известно о Руслане Зубареве

Боец 92-й бригады Руслан Зубарев, известный под позывным "Хищник", в рукопашной схватке уничтожил нескольких оккупантов и вражескую БМП-2. Видеозапись этого боя называют "самым эффектным сражением 2023 года".

21-летний Руслан Зубарев родился в Запорожье. В интервью журналисту Юрию Бутусову "Хищник" поделился историей о том, как он уничтожил штурмовую группу и БМП на расстоянии всего пяти метров. Этот бой состоялся 16 февраля в районе Сватово.

Напомним, что год назад, 24 марта, Вооруженные силы Украины совершили ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска, поразив при этом несколько крупных десантных кораблей российского флота, такие как "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск".

По словам Валерия Залужного, один из кораблей, "Саратов", был полностью уничтожен. Это событие развенчало миф о неуязвимости российского флота и подтвердило, что на украинской земле враг не может чувствовать себя в безопасности, ни на суше, ни на воде.