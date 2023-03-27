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Залужный наградил "Золотым крестом" Руслана Зубарева: детали

27 марта 2023 13:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Валерий Залужный и Руслан Зубарев
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел торжественную церемонию награждения старшего солдата Руслана Зубарева, известного под псевдонимом "Хищник". За героическое отражение атаки противника на украинскую позицию в районе Сватового в феврале, Зубарев был удостоен "Золотого креста".

Об этом Залужный написал в Telegram.

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Слова Залужного

Генерал Валерий Залужный отметил, что для него было почетно наградить Руслана Зубарева, старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко, почетным нагрудным знаком "Золотой крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие.

"Руслан Зубарев сумел отразить атаку численно превосходящих сил противника, проявив при этом мужество и победоносный дух в бою", — написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ выразил свою благодарность каждому, кто стоит на защите Родины против оккупантов и отдает дань уважения всем защитникам Украины.

Что известно о Руслане Зубареве

Боец 92-й бригады Руслан Зубарев, известный под позывным "Хищник", в рукопашной схватке уничтожил нескольких оккупантов и вражескую БМП-2. Видеозапись этого боя называют "самым эффектным сражением 2023 года".

21-летний Руслан Зубарев родился в Запорожье. В интервью журналисту Юрию Бутусову "Хищник" поделился историей о том, как он уничтожил штурмовую группу и БМП на расстоянии всего пяти метров. Этот бой состоялся 16 февраля в районе Сватово.

Напомним, что год назад, 24 марта, Вооруженные силы Украины совершили ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска, поразив при этом несколько крупных десантных кораблей российского флота, такие как "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск". 

По словам Валерия Залужного, один из кораблей, "Саратов", был полностью уничтожен. Это событие развенчало миф о неуязвимости российского флота и подтвердило, что на украинской земле враг не может чувствовать себя в безопасности, ни на суше, ни на воде.

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