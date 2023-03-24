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Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании: детали

24 марта 2023 23:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Валерий Залужный
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Он проинформировал его об оперативной ситуации по всей линии фронта.

Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

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Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на Бахмутском направлении — сложнее всего. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать.

"Также, обсудили вопросы усиления украинской ПВО. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу", — добавил Залужный.

Напомним, 21 марта, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили поставки оружия и защиту от утечки информации.

Также мы писали, что 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Стороны обсудили, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.

Добавим, между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по Бахмуту. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.

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