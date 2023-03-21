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Залужний пояснив, чому минулорічна деокупація села Мощун була такою важливою

21 березня 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 21 березня, відзначається річниця звільнення села Мощун Київської області, яке було важливим вузлом, що впливав на стійкість усього району оборони столиці України. Завдяки завзятості та мужності захисників Київ зміг вистояти й українська армія продовжила свій шлях до перемоги.

Про це Залужний написав у Telegram.

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Визволення Мощуна

Звільнення Мощуна було одним із найважливіших кроків у боротьбі за незалежність України та її територіальну цілісність. Цей район був ключовим для забезпечення безпеки столиці та всієї країни. Завдяки подвигу захисників вдалося тримати оборону на цьому напрямку, що суттєво вплинуло на результат бойових дій у регіоні.

Мощун

Мощун

Мощун

Нагадаємо, що у Верховній Раді зустрілися керівники парламенту та парламентських фракцій та голови Міноборони, МВС та головнокомандувач ЗСУ. Сторони обговорили допомогу силам оборони України.

За словами Стефанчука, на зустрічі було обговорено законодавчу підтримку ініціатив, спрямованих на зміцнення сфери національної безпеки та оборони.

Також ми писали, що у вівторок, 21 березня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили постачання зброї та захист від витоку інформації.

Як зазначається, учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ про оперативну обстановку за основними напрямками фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у рамках зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

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