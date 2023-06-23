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Залужный показал, как ВСУ работают на HIMARS: впечатляющее видео

23 июня 2023 22:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Залужный показал, как ВСУ работают на HIMARS: впечатляющее видео
Американская реактивная артиллерийская установка HIMARS. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, где видно, как ВСУ работают на американской реактивной артиллерийской установке HIMARS. Защитники уверяют, что такая техника "ускоряет победу Украины".

Об этом сообщает Валерий Залужный.

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Работа ВСУ на HIMARS

Известно, что сегодня прошел год с тех пор, как Украина получила первые реактивные системы залпового огня М142 HIMARS.

"Работать на HIMARS — это честь для нас, потому что такая точная техника приближает нашу Победу. Враг очень боится эту машину", — говорят военнослужащие артиллерийского подразделения.

И добавляют, что данная установка эффективно работает на фронте и точно попадает в цели.

"Это оружие доказало свою эффективность на фронте. Наши воины мастерски и метко поражают определенные цели: склады боеприпасов, скопление техники и личный состав противника", — добавляют в ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как вместе с военными работает в одном из штабов. Он отметил, что "операция идет по плану".

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