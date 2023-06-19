Залужний показав, як працює разом із військовими в одному зі штабів

Валерій Залужний працює разом із військовими. Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як разом із військовими працює в одному зі штабів. Він зазначив, що "операція йде за планом".

Відповідне відео Залужний опублікував у своєму Facebook.

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Залужний зазначив, що противник, щоб не допустити просування українських підрозділів, розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої", — йдеться у повідомленні.

Зі слів Залужного, наші воїни роблять все можливе задля визволення української території.

"Операція продовжується згідно з планом", — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що учора, 18 червня, про втрату контролю над П'ятихатками бідкався один із головних запорізьких колаборантів Володимир Рогов.

Сьогодні звільнення П'ятихаток від російської окупації підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.