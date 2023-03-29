Залужный провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе: ключевые вопросы

Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пообщался с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. В ходе телефонного разговора поднимались вопросы поставки Украине оружия, военной техники и боеприпасов.

Об этом Валерий Залужный сообщил на своих страницах в соцсетях.

Подробности

Главнокомандующий ВСУ отметил, что "Украина нужна победа".

"Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", — написал Залужный.

Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Он проинформировал его об оперативной ситуации по всей линии фронта.

А 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Стороны обсудили, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.