Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії: деталі

Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Він проінформував його про оперативну ситуацію по всій лінії фронту.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Головнокомандувач ЗСУ розповів, що на Бахмутському напрямку — найскладніше. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати.

"Також, обговорили питання посилення української ППО. Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок.

Вдячний адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу", — додав Залужний.

Нагадаємо, 21 березня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поставки зброї та захист від витоку інформації.

Також ми писали, що 15 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Сторони обговорили, зокрема, посилення протиповітряної оборони України.

Додамо, між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті.