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Залужний провів переговори з командувачем Збройних сил США у Європі: ключові питання

29 березня 2023 16:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Валерій Залужний
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався із командувачем Збройних сил США у Європі генералом Крістофером Каволі. Під час телефонної розмови підіймалися питання постачання Україні зброї, військової техніки та боєприпасів. 

Про це Валерій Залужний повідомив на своїх сторінках у соцмережах. 

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Подробиці

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що "Україна потрібна перемога". 

"Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів. Подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу. Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", – написав Залужний. 

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Він проінформував його про оперативну ситуацію по всій лінії фронту.

А 15 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Сторони обговорили, зокрема, посилення протиповітряної оборони України.

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