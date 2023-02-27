Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США: детали
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Он сообщил, что они обсудили поставки военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуацию на линии фронта и дальнейшие планы Сил обороны по деоккупации территорий.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Залужный актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16.
"Поблагодарил генерала Милли, руководства и народа Соединенных Штатов Америки за последовательную поддержку нашего государства в борьбе с неспровоцированной и неоправданной агрессией россии. Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники — это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", — подчеркнул Залужный.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину поблагодарил украинцев за стойкость и жажду защищать нашу страну.
Также мы писали, что Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Этот разговор состоялся накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".