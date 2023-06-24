Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Залужный провел телефонный разговор с Марком Милли: о чем говорили arrow

Залужный провел телефонный разговор с Марком Милли: о чем говорили

24 июня 2023 18:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Залужный провел телефонный разговор с Марком Милли: о чем говорили
Валерий Залужный. Фото: Радио Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию по всем направлениям фронта.

Об этом украинский военачальник сообщил в своем телеграмм-канале.

Читайте также:

О чем говорили

Залужный рассказал Милли о наступательных и оборонных действиях украинских подразделений. По его словам, "операция продолжается согласно плану".

"Также рассказал о потребностях Вооруженных Сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования. Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ

Украинские Силы обороны постоянно деоккупируют территорию Украины. Следовательно, десантные войска ВС Украины отвоевали территорию под Красногоровкой, которая еще с 2014 года была под контролем России. Тем самым освободив местные населенные пункты.

Украина освободила 510м² территории под Красногоровкой впервые со времен АТО. Отмечается, что украинские десантники провели штурмовую операцию и выбили врага с позиций, нанеся ему максимальные потери.

Напомним, ранее благодаря точному удару бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины уничтожили позиции оккупантов. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас