Залужный провел телефонный разговор с Марком Милли: о чем говорили

Валерий Залужный. Фото: Радио Свобода

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию по всем направлениям фронта.

Об этом украинский военачальник сообщил в своем телеграмм-канале.

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Залужный рассказал Милли о наступательных и оборонных действиях украинских подразделений. По его словам, "операция продолжается согласно плану".

"Также рассказал о потребностях Вооруженных Сил Украины в определенных видах вооружения и средствах разминирования. Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения

Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ

Украинские Силы обороны постоянно деоккупируют территорию Украины. Следовательно, десантные войска ВС Украины отвоевали территорию под Красногоровкой, которая еще с 2014 года была под контролем России. Тем самым освободив местные населенные пункты.

Украина освободила 510м² территории под Красногоровкой впервые со времен АТО. Отмечается, что украинские десантники провели штурмовую операцию и выбили врага с позиций, нанеся ему максимальные потери.

Напомним, ранее благодаря точному удару бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины уничтожили позиции оккупантов. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.