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Залужний провів телефонну розмову з Марком Міллі: про що говорили

24 червня 2023 18:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Залужний провів телефонну розмову з Марком Міллі: про що говорили
Валерій Залужний. Фото: Радіо Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на всіх напрямках фронту.

Про це український воєначальник повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Залужний розповів Міллі про наступальні та оборонні дії українських підрозділів. За його словами, "операція триває згідно з планом".

"Також розповів про потреби Збройних Сил України у певних видах озброєння та засобах розмінування. Домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти. Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором", — наголосив він.

Скриншот допису

Яка ситуація з контрнаступом ЗСУ

Українські Сили оборони невпинно деокуповують територію України. Відтак, десантні війська ЗС України відвоювали територію під Красногорівкою, яка ще з 2014 року була під контролем Росії. Тим самим звільнивши тамтешні населені пункти.

Україна звільнила 510м² території під Красногорівкою вперше з часів АТО. Зазначається, що українські десантники провели штурмову операцію і вибили ворога з позицій, завдавши йому максимальних втрат.

Нагадаємо, раніше завдяки точному удару, бійці 23-ї окремої бригади ОГП "Хортиця" Національної гвардії України знищили позиції окупантів. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність. 

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