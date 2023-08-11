Залужный вместе с начальником Генштаба ВС Словакии оценили украинское контрнаступление

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВС Словакии генерал Даниэль Змеко. Фото: соцсети украинского генерала

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Словакии генералом Даниэлем Змеко. На этой неделе он приехал с визитом в нашу страну.

Об этом украинский генерал сообщил в своих соцсетях.

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"Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", — отметил Залужный.

Встреча военных. Фото: соцсети украинского генерала

Кроме того, военные обсудили потребности ВСУ по вооружению, боеприпасам и средствам ПВО.

Обучение на истребителях F-16

Также они отметили необходимость обучения пилотов Украины на истребителях F-16.

Начальник Генштаба ВС Словакии генерал Даниэль Змеко. Фото: соцсети украинского генерала

"Поблагодарил словацких коллег за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: соцсети украинского генерала

Напомним, ранее Валерий Залужный показал успешную работу танкистов ВСУ. В районе Авдеевки, в частности, работают танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.