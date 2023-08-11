Залужный вместе с начальником Генштаба ВС Словакии оценили украинское контрнаступление

Залужный вместе с начальником Генштаба ВС Словакии оценил украинское контрнаступление
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Словакии генералом Даниэлем Змеко. На этой неделе он приехал с визитом в нашу страну.
Об этом украинский генерал сообщил в своих соцсетях.
О чем говорили генералы
"Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника", — отметил Залужный.
Кроме того, военные обсудили потребности ВСУ по вооружению, боеприпасам и средствам ПВО.
Обучение на истребителях F-16
Также они отметили необходимость обучения пилотов Украины на истребителях F-16.
"Поблагодарил словацких коллег за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", — добавил главнокомандующий ВСУ.
Напомним, ранее Валерий Залужный показал успешную работу танкистов ВСУ. В районе Авдеевки, в частности, работают танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.