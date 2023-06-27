Залужный рассказал о готовности ВСУ на севере

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google.com

Украинские военные ни на минуту не теряют бдительности и ведут постоянную разведку по всем направлениям, в частности на севере. Там ВСУ отслеживают противника, чтобы дать достойный отпор.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный рассказал, что 27 июня вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провел работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север".

"В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий добавил, что наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.

"Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, несколько дней назад Валерий Залужный показал, как ВСУ работают на HIMARS. Защитники уверяют, что такая техника "ускоряет победу Украины".