Залужный рассказал о готовности ВСУ на севере
Украинские военные ни на минуту не теряют бдительности и ведут постоянную разведку по всем направлениям, в частности на севере. Там ВСУ отслеживают противника, чтобы дать достойный отпор.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Какая ситуация на севере
Залужный рассказал, что 27 июня вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провел работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север".
"В зоне ответственности группировки враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы", — говорится в сообщении.
Главнокомандующий добавил, что наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных возможностей.
"Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", — подчеркнул Валерий Залужный.
Напомним, несколько дней назад Валерий Залужный показал, как ВСУ работают на HIMARS. Защитники уверяют, что такая техника "ускоряет победу Украины".