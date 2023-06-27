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Залужний розповів про готовність ЗСУ на півночі

27 червня 2023 23:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Залужний розповів про готовність ЗСУ на півночі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові ні на хвилину не втрачають пильності та ведуть постійну розвідку на усіх напрямках, зокрема на півночі. Там ЗСУ відстежують противника, аби дати гідну відсіч.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

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Залужний розповів, що 27 червня, разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провів роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".

"У зоні відповідальності угруповання ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи", — йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач додав, що наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.

"Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч", — наголосив Валерій Залужний. 

Нагадаємо, декілька днів тому Валерій Залужний показав, як ЗСУ працюють на HIMARS. Захисники запевняють, що така техніка "прискорює перемогу України". 

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