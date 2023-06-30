Залужный рассказал, что его больше всего раздражает во время контрнаступления ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Фото: "Голос Украины"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ — это не шоу, здесь каждый метр дается кровью. Несмотря на то, что продвижение ВСУ идет медленнее, чем многие ожидали, прогресс есть каждый день.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Washington Post.

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Что раздражает Залужного

По словам Валерия Залужного, больше всего во время продолжающегося на юге и востоке контрнаступления ВСУ раздражают комментарии о том, что продвижение украинской армии происходит медленнее, чем хотелось бы.

"Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делает ставки или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается нам кровью", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Ежедневный прогресс

При этом Залужный подчеркнул, что Силы обороны Украины ежедневно продвигаются вперед.

"Войска каждый день достигают определенной позиции — даже если это всего 500 метров", — подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Напомним, что в этом же интервью Валерий Залужный заявил, что продолжающееся контрнаступление украинской армии не остановят слухи о возможном теракте на Запорожской АЭС. Украина не планирует сдаваться из-за ядерного шантажа со стороны страны-агрессора.