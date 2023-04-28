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Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

28 апреля 2023 07:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный. Фото: Facebook Валерия Залужного
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время ночной атаки, 28 апреля, враг выпустил по Украине 23 крылатых ракеты. Из них 21 — уничтожено.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По словам Залужного, около 4:00 утра российские оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг". Вместе — к победе!" — подчеркнул Главнокомандующий.

скріншот

Напомним, во время ракетной атаки Украины в ночь на 28 апреля в Днепре погибли молодая женщина и трехлетний ребенок.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Умани Черкасской области. Там в результате атаки разрушен жилой дом.

Также взрывы были слышны в Киеве и Николаеве. Позже сообщили, что только в небе над столицей Воздушными силами было уничтожено 11 крылатых ракет и сбиты два беспилотника. Среди гражданского населения пострадавших, к счастью, нет.

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