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Залужный заявил, что ВСУ на пороге прорыва, – WSJ

25 августа 2023 04:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Залужный заявил, что ВСУ на пороге прорыва, – WSJ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: radiosvoboda.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил американским представителям, что ВСУ находятся на пороге прорыва в ходе контрнаступления. В США считают, что для Украины еще не поздно добиться успеха.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

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Успехи украинского контрнаступления

На фоне критики из-за медленного продвижения главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил американским представителям, что ВСУ находятся на пороге прорыва в ходе контрнаступления.

Как отмечает издание, оборудование на сумму свыше 43 миллиардов долларов, которое США направили в Украину, достаточно для этого наступления и вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году. По словам чиновников США, для Украины еще есть шансы на успех.

Однако, несмотря на это, глубокие разногласия по стратегии остаются. Американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по поводу стратегии и тактики оживления медленного контрнаступления Киева.

США призывают украинцев сосредоточить свои силы в районе на юге, чтобы прорвать первую линию российской обороны, которую вообще признают самой трудной для прорыва.

Также чиновники США считают, что ВСУ все еще слишком разбросаны для сосредоточенного толчка на юг и до сих пор не совмещают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.

Напомним, что успешное контрнаступление украинской армии в Работино на Запорожье — начало операции на второй линии обороны российских оккупантов.

Также мы писали, что недавно в ISW рассказали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, что в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были взбешены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.

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