Залужный созвонился с генералом Милли и заявил о стратегических преимуществах

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Detector.Media

В среду, 28 июня, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности вооружения украинского войска.

Об этом рассказал Валерий Залужный.

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"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, одновременно терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях путем сплошного минирования местности", — рассказал Залужный.

Главнокомандующий также рассказал генералу Милле об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования.

"Попутно поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории", — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, недавно Валерий рассказал о ситуации на севере и заявил о готовности ВСУ по этому направлению.