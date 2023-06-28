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Залужний зідзвонився з генералом Міллі та заявив про стратегічні переваги

28 червня 2023 21:19
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Залужний зідзвонився з генералом Міллі та заявив про стратегічні переваги
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Detector.Media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 28 червня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби озброєння українського війська.

Про це розповів Валерій Залужний

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"Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, водночас зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях шляхом суцільного мінування місцевості", — розповів Залужний. 

Головнокомандувач також розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування.

"Принагідно подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території", — підкреслив Валерій Залужний. 

Нагадаємо, нещодавно Валерій розповів про ситуацію на півночі та заявив про готовність ЗСУ на цьому напрямку.

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