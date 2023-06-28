Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський зустрівся з сержантом Маркусом arrow

Зеленський зустрівся з сержантом Маркусом

28 червня 2023 22:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський зустрівся з сержантом Маркусом
Валерій Маркус та Володимир Зеленський роблять селфі. Фото: facebook/zelenskiy.official
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу ввечері, 28 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Військовий також подарував главі державі особливі шеврони.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Маркуса

"Радий зустрітися з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм", — наголосив Президент. 

Валерій Маркус та Володимир Зеленський
Зустріч керівників влади та сержанта Валерія Маркуса. Фото: facebook/zelenskiy.official

Він додав, що для нього дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті.

Окрім того, Маркус із Зеленським обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу.

"Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки", — сказав глава держави. 

Валерій Маркус та Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та Валерій Маркус. Фото: facebook/zelenskiy.official 

Також Зеленський поділився, що вони обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

"Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою. Валерій Маркус, дякую за зустріч і за шеврони! Але про них пізніше", — сказав український Президент.

Валерій Маркус та Володимир Зеленський
Валерій Маркус вручив шеврони Володимиру Зеленському. Фото: facebook/zelenskiy.official

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Валерій Маркус також розповів, що підрозділи 47-ї бригади за добу глибоко вклинилися у позиції російських військ. Окупанти зазнали серйозних втрат, російські окопи виявилися закиданими купою трупів окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз