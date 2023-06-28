Зеленський зустрівся з сержантом Маркусом

Валерій Маркус та Володимир Зеленський роблять селфі. Фото: facebook/zelenskiy.official

У середу ввечері, 28 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Військовий також подарував главі державі особливі шеврони.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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Зустріч Зеленського та Маркуса

"Радий зустрітися з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм", — наголосив Президент.

Зустріч керівників влади та сержанта Валерія Маркуса. Фото: facebook/zelenskiy.official

Він додав, що для нього дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті.

Окрім того, Маркус із Зеленським обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу.

"Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський та Валерій Маркус. Фото: facebook/zelenskiy.official

Також Зеленський поділився, що вони обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

"Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою. Валерій Маркус, дякую за зустріч і за шеврони! Але про них пізніше", — сказав український Президент.

Валерій Маркус вручив шеврони Володимиру Зеленському. Фото: facebook/zelenskiy.official

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Валерій Маркус також розповів, що підрозділи 47-ї бригади за добу глибоко вклинилися у позиції російських військ. Окупанти зазнали серйозних втрат, російські окопи виявилися закиданими купою трупів окупантів.