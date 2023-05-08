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Покушение на Прилепина: кому это выгодно

8 мая 2023 11:10
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, кому могло быть выгодно покушение на Прилепина
Автомобиль Прилепина после взрыва. Фото: REUTERS/Anastasia Makarycheva
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украинская сторона не имела смысла в физической ликвидации одиозного русского писателя и украинофоба Захара Прилепина. Если бы кто его хотел убрать, то сделал бы это наверняка.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVЕ

"Если бы там действительно взорвалась противотанковая мина, то Прилепин не отделался лишь ранением ног, там бы ничего от него не осталось", — сказал Снегирев.

С другой стороны, добавил он, для Украины нет никакой целесообразности его ликвидации. Как, кстати, и Татарского. Они — "полезные идиоты" и не больше. Тем более что он остался жив.

"Если бы действительно кто-то хотел убрать Прилепина, то сделал бы наверняка это по-другому", — предположил Снегирев.

Что произошло с Прилепиным

Украинофоба, писателя и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина врачи госпитализировали с ранением обеих ног. 6 мая неизвестные взорвали его автомобиль.

Как отреагировали в Украине

В Офисе Президента Украины отреагировали на вчерашний подрыв автомобиля украинофоба Зараха Прилепина. В ОП сказали, что это покушение не имеет большого значения для Украины.

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