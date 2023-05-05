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Росіяни формують "танковий кулак" на Луганщині

5 травня 2023 10:30
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, в якому місці росіяни концентрують танки
Танкісти армії агресора готуються до наступу. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російських окупаційних військ не полишає намірів захопити Донбас у межах Донецької та Луганської областей. З цією метою ворог готує та збирає бронетанкове об'єднання в районі Лиманського напрямку.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"На Лиманському напрямку: під Кремінною зафіксовано передислокацію техніки", — сказав Снєгирьов.

За його словами, окупанти збирають ударний "танковий кулак" та, ймовірно, мають намір атакувати з-під Кремінної в бік Лиману. 

Зокрема, як зазначив військовий експерт, на Лиманський напрямок противник наразі перекидає свої додаткові підрозділи. Насамперед йдеться про посилення особовим складом та важкою бронетехнікою. 

Так, зауважив Снєгирьов, на цій ділянці фронту, поблизу Кремінної на Луганщині, з’явилися нові підрозділи 3-ї і 24-ї бригад спецпризначення, 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій та 90-ї танкової дивізії ЗС РФ. Також у напрямку Білогорівки зафіксована передислокація важкої бронетехніки ОТБ "Август" зі складу так званого "2-го АК ЛНР".

Водночас, за інформацією місцевих джерел, протягом останніх днів була зафіксована передислокація у напрямку населеного пункту Діброва окремих підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії противника (вона дислокується в російському місті Іваново).

Як зазначив Снєгирьов, що на цьому напрямку підрозділи ЗСУ протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. 

"Ворог не зміг захопити українські позиції. Російські окупанти зазнали численних втрат, десятьох загарбників взяли в полон", — поділився інформацію військовий аналітик.

Що відбувається на Донбасі

Російські окупаційні війська тимчасово призупинили свою активність у намірах захопити Вугледар. Це пов’язано зі зміною тактики атак з урахуванням повного провалу попередніх.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни налагодили роботу призовних комісій з метою мобілізації до лав своєї армії місцевого населення.

Крім того, командування російських окупаційних військ розглядає можливість свого прориву на Донбасі і формує для цього ударний кулак. Він може бути застосований у напрямку Курахового.

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