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Вместо десантников штурмовые подразделения: в ВСУ рассказали о боях под Марьинкой

22 апреля 2023 13:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Вместо десантников штурмовые подразделения: в ВСУ рассказали о боях под Марьинкой
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты отвели из Марьинки Донецкой области две десантные воинские части. В то же время россияне перебросили туда так называемые "штурмовые подразделения Z".

Об этом сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

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"На сегодня начали по принципу ЧВК "Вагнера" набирать в штурмовые подразделения просто людей с уголовным прошлым. Существует отдельный устав для этих подразделений, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют. Почему? Для того чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден", — рассказал Дмитрашковский.

По его словам, согласно полученным вражеским документам, на подготовку этих "штурмовых подразделений" российское командование выделяет максимум две недели.

"К нам попали некоторые документы, а именно: "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней", — говорит Дмитрашковский.

Он отметил, что это слишком мало, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно.

"Но в России понятно, что даже не ведут учет погибших в этих подразделениях", — добавил Дмитрашковский.

Напомним, в начале марта журналист Денис Казанский показал кадры, как выглядит Марьинка. На фото видно, что город, в котором когда-то бурлила жизнь, теперь стал сплошной развалиной.

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