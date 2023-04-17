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Маляр розповіла, де ворог зазнає поразки при наступі та яка ситуація в Бахмуті

17 квітня 2023 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, де ворог зазнає поразки при наступі та яка ситуація в Бахмуті
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують наступ на сході України. В епіцентрі бойових дій залишаються міста Донецької області — Бахмут та Мар'їнка.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на зведення Генштабу. 

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Ситуація на фронті

Напрямки наступальних дій противника:

  • Лиманський — російські наступальні дії безуспішні;
  • Авдіївський — наступальні дії ворога безуспішні;
  • Мар‘їнський  — наступальні дії також безуспішні.

"Генштаб додав ще один напрямок - Куп‘янський. Поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога безуспішні", — розповіла Маляр.

На Бахмутському напрямку збільшилася інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Російські окупанти рівняють будівлі та споруди міста в Донецькій області з землею. 

Маляр повідомила, що оборонці України здійснювали сьогодні як оборонні дії, так і активні штурмові. 

"Дякуємо нашим мужнім і незламним воїнам за стримування просування ворога та його знищення", — додала Маляр.

Нагадаємо, російські ЗМІ знову намагаються створити хибний наратив про те, що українське військове командування не шкодує життя своїх військових у боях за Бахмут. Ця тактика спрямована на підрив довіри українців до рішень нашого військового командування та створення негативного настрою в суспільстві.

Також ми писали, що упродовж доби, 16 квітня, українські військові знищили 590 російських окупантів. Окрім того, ворог продовжує втрачати танки, броньовані машини та іншу військові техніку.

Додамо, наприкінці березня цього року провалилася чергова спроба "зимово-весняного" наступу російських окупантів. Тепер ворог перейшов до оборони майже на всій лінії фронту.

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