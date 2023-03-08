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Замкнутый круг: в Луганской ОВА рассказали, как россия повторно отправляет раненых на фронт

8 марта 2023 09:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Из-за нехватки бойцов рф повторно отправляет раненых на фронт, — Луганская ОВА
Из-за большого количества 300-х в Луганской области уже не хватает госпиталей
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Ежедневно сотни бойцов армии россии умирают на фронтах войны. Однако руководство оккупантов нашло выход, как восполнять потери.

Об этом сообщают в Луганской ОВО.

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Подробности

В частности, высшее руководство армии россии начало возвращать на фронт уже раненых солдат. Так, чтобы получить документы участника боевых действий на оккупированной Луганщине и какие-то льготы, раненые захватчики должны снова появляться в военкоматы, однако там их повторно забирают на фронт.

"То есть если повезло как-то уцелеть, то не факт, что не призовут еще. Замкнутый круг", — рассказали в Луганской ОВА.

Еще хуже захватчики относятся к гражданским. В Рубежном коммунальщики уже больше трех месяцев не получают зарплату. Зато оккупанты объясняют это отсутствием паспортов рф у людей.

"Ближайший пункт оформления и выдачи паспорта россии — в Новоайдаре. Разными маршрутами необходимо преодолевать от 60 до 70 км с шестью блокпостами на пути. Конечно, за один день это сделать невозможно", — отмечают в ОВА.

Напомним, ранее мы писали, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации.

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