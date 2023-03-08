Из-за нехватки бойцов рф повторно отправляет раненых на фронт, — Луганская ОВА

Замкнутый круг: в Луганской ОВА рассказали, как россия повторно отправляет раненых на фронт
Ежедневно сотни бойцов армии россии умирают на фронтах войны. Однако руководство оккупантов нашло выход, как восполнять потери.
Об этом сообщают в Луганской ОВО.
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В частности, высшее руководство армии россии начало возвращать на фронт уже раненых солдат. Так, чтобы получить документы участника боевых действий на оккупированной Луганщине и какие-то льготы, раненые захватчики должны снова появляться в военкоматы, однако там их повторно забирают на фронт.
"То есть если повезло как-то уцелеть, то не факт, что не призовут еще. Замкнутый круг", — рассказали в Луганской ОВА.
Еще хуже захватчики относятся к гражданским. В Рубежном коммунальщики уже больше трех месяцев не получают зарплату. Зато оккупанты объясняют это отсутствием паспортов рф у людей.
"Ближайший пункт оформления и выдачи паспорта россии — в Новоайдаре. Разными маршрутами необходимо преодолевать от 60 до 70 км с шестью блокпостами на пути. Конечно, за один день это сделать невозможно", — отмечают в ОВА.
Напомним, ранее мы писали, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации.