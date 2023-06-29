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Запорожье готовят к возможному теракту РФ на ЗАЭС: в городе объявили масштабные учения

29 июня 2023 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Запорожье готовят к возможному теракту РФ на ЗАЭС: в городе объявили масштабные учения
Вид на Запорожскую АЭС. Фото: Константин и Влади Либеровы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На фоне предполагаемого российского теракта на Запорожской АЭС в городе проведут масштабные учения. Тренировки будут продолжаться как в самом Запорожье, так и в окрестностях.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области", — отмечается в сообщении.

В ОВА рассказали, что тренировка будет проходить на территории города Запорожья и Запорожского района. Поэтому возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

Целью мероприятия является разрешение действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

"Обращаем внимание, что ситуация контролируемая, поэтому просим граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания до проведения тренировок", — подчеркнул Малашко.

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Сообщения председателя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Кроме того, в ОВА опубликована подробная инструкция, что делать в случае объявления чрезвычайной ситуации и как правильно эвакуироваться в случае теракта россиян на ЗАЭС.

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Сообщения председателя Запорожской ОВА. Фото: скриншот
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Сообщения председателя Запорожской ОВА. Фото: скриншот
скриншот
Сообщения председателя Запорожской ОВА. Фото: скриншот
скриншот
Сообщения председателя Запорожской ОВА. Фото: скриншот
скриншот
Сообщения председателя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запорожская АЭС заминирована российскими войсками. Если что-нибудь произойдет, то "могут быть значительные проблемы".

Он также рассказал, что у россиян есть готовый план по подрыву Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем РФ. Для этого не хватает только приказа.

Впоследствии о возможном теракте на станции рассказал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

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