Запорожская АЭС переходит в режим блэкаута из-за обстрела

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В результате российских обстрелов сегодня ночью, 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кВ на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз ставят под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.

Об этом сообщает Энергоатом.

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В Энергоатоме сообщили, что Запорожская АЭС переходит в режим блэкаута.

"После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", — говорится в сообщении.

В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение 10 суток может произойти авария на Запорожской АЭС с радиационными последствиями для всего мира.

"Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, господство на ней нелегитимного неподготовленного рашистского руководства, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно ухудшает условия поддержания станции на грани ядерной и радиационной аварии", — отметили в Энергоатоме.

Там добавили, что ядерный терроризм РФ должен немедленно остановиться, а оккупанты покинуть территорию АЭС и города Энергодар.

Напомним, сегодня ночью, 22 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Силы ПВО приземлили 20 ударных беспилотников и четыре крылатые ракеты.

Также мы писали, что оккупационный контингент на Запорожской АЭС готовится к контрнаступлению ВСУ. Россияне вырыли новые траншеи и установили дополнительные мины.

Добавим, 18 мая Герман Галущенко сказал, что пребывание военных РФ на территории ЗАЭС несет риски для всего континента. Оккупанты своими действиями нарушили все семь ключевых принципов ядерной безопасности.