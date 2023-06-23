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В Запорожье раздался взрыв: угроза крылатых ракет

23 июня 2023 00:26
обновлено: 00:47
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Инна Буряк
редактор
В Запорожье раздался взрыв: угроза крылатых ракет
Взрывы в Запорожье. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью в Украине 23 июня снова неспокойно, воздушная тревога объявлена в Запорожской области. Также есть информация о ракетной опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье 23 июня

Обновлено 00:27. Предварительно произошел запуск крылатых ракет с бомбардировщиков "Ту-95мс".

Обновлено 00:30. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Запорожской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:39. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Запорожье.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 00:40. В Запорожье раздался взрыв. Предупреждали о пусках С-300.

Обновлено 00:46. Повторный взрыв произошел в Запорожье.

Обновляется...

Напомним, что 22 июня в большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной опасности. В частности, о воздушной тревоге сообщили в Киеве и в Киевской области.

Также мы писали, что 22 июня во время воздушной тревоги начали поступать сообщения о взрывах на Полтавщине. В частности, в Кропивницком и Кривом Роге.

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