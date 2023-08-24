Сейчас у нас есть способность поразить любую часть Крыма, — Буданов

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас мы способны поразить противника в любой точке временно оккупированного Крыма.

Об этом Кирилл Буданов сказал для проекта Радио Свобода "Крым. Реалии".

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Буданов заявил, что существует много вариантов деоккупации Крыма, но без военных действий она невозможна. По его словам, чтобы обеспечить максимально бескровное освобождение полуострова и ускорить его, граждане в Крыму, ожидающие этого, должны готовиться и делать все для помощи.

Удары по российским аэродромам

Начальник ГУР рассказал, что в результате недавних ударов по российским аэродромам поражены четыре самолета ТУ-22. Два из них со временем могут быть починены, остальные — ремонту не подлежат.

"В воздушных операциях против Украины Россия использует 436 самолетов. Это много. Исправных стратегических бомбардировщиков Ту-22 у врага оставалось около 31, теперь 29 — и минус еще два тех, которые будут находиться на ремонте, то есть — 27", — говорит Буданов.

Перелет российского вертолета в Украину

Буданов рассказал, что перелет российского пилота с вертолетом МИ-8 на украинскую территорию — это первая удачная операция за всю историю страны. По его словам, никто такого не сделал за это время. Он надеется, что теперь ГУР сможет это масштабировать.

Начальник ГУР сообщил, что разведчикам удалось найти подход к российскому пилоту. Они смогли незаметно вывезти всю его семью и создать условия для перегона вертолета.

"Кроме пилота на борту МИ-8 находились еще два члена экипажа — они не знали, что происходит. Когда они поняли, куда они сели, то попытались убежать, но были уничтожены. Хотелось бы живыми, но имеем то, что имеем. Ко Дню военной разведки Украины, 7 сентября, выйдет документальный фильм об этой спецоперации, которая длилась полгода", — добавил Буданов.

Напомним, сегодня, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совершили высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.