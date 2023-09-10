"Зарос сорняком": Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев
Советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Он отметил, что в этом месте хоронили только тех, кто был убит за время полномасштабного российского вторжения, начиная с 24 февраля 2022 года.
Соответствующее видео обнародовал Петр Андрющенко.
Как выглядит Старокрымское кладбище
"Брошенный, забытый, безграничный. Большинство могил уже поросло сорняком настолько, что уже следующей весной найти хотя бы номерки будет просто невозможно", — написал Андрющенко.
Он добавил, что на Старокрымском кладбище в Мариуполе похоронены только местные жители, которых убили российские террористы с начала полномасштабного вторжения.
"Покажите это ООН. Последствия геноцида, которые они никак не увидят", — добавил Андрющенко.
Напомним, китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе. Украинский МИД требует пояснений у Пекина за пение советской песни.
Добавим, в оккупированном Мариуполе вблизи разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе.