"Зарос сорняком": Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Фото: скриншот

Советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Он отметил, что в этом месте хоронили только тех, кто был убит за время полномасштабного российского вторжения, начиная с 24 февраля 2022 года.

Соответствующее видео обнародовал Петр Андрющенко.

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Как выглядит Старокрымское кладбище

"Брошенный, забытый, безграничный. Большинство могил уже поросло сорняком настолько, что уже следующей весной найти хотя бы номерки будет просто невозможно", — написал Андрющенко.

Старокрымское кладбище. Фото: скриншот

Он добавил, что на Старокрымском кладбище в Мариуполе похоронены только местные жители, которых убили российские террористы с начала полномасштабного вторжения.

"Покажите это ООН. Последствия геноцида, которые они никак не увидят", — добавил Андрющенко.

Напомним, китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе. Украинский МИД требует пояснений у Пекина за пение советской песни.

Добавим, в оккупированном Мариуполе вблизи разрушенного драматического театра враг собирается открыть детское кафе.